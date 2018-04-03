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Annesine küfür edenleri kuru sıkı tabanca ile korkutmak isterken sırtından vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesine küfür eden kişileri kuru sıkı tabancayla korkutmak isteyen 22 yaşındaki genç, silahla sırtından vurularak öldürdü. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.Olay, 1 Nisan’da 00.30 sıralarında Gebze...

Annesine küfür edenleri kuru sıkı tabanca ile korkutmak isterken sırtından vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesine küfür eden kişileri kuru sıkı tabancayla korkutmak isteyen 22 yaşındaki genç, silahla sırtından vurularak öldürdü. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.Olay, 1 Nisan’da 00.30 sıralarında Gebze...

03 Nisan 2018 Salı 17:29
Annesine küfür edenleri kuru sıkı tabanca ile korkutmak isterken sırtından vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesine küfür eden kişileri kuru sıkı tabancayla korkutmak isteyen 22 yaşındaki genç, silahla sırtından vurularak öldürdü. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 1 Nisan’da 00.30 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 619 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D.(25) ,İ.A.(28), V.Ç.(26) ve A.Y.(25) adlı şahıslar birlikte alkol aldı. Aldıkları alkolün de etkisiyle kendini kaybeden gençler, sokakta park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Gençlerin yaptıklarını gören bir kadın ise evinin balkonundan ’Ne yapıyorsunuz siz’ diyerek sokaktaki şahısları uyardı. Sokaktaki araçlara zarar vermeyi sürdüren şahıslar ise kendilerini uyaran kadına küfür ve hakaret etmeye başladı.

Annesine küfür edildiğini duyan 22 yaşındaki Muhammet Çevik ise evde bulunan kuru sıkı tabancasını alarak şahısları korkutmak amacıyla sokağa çıktı. Çevik, hızla çıktığı sokakta alkollü şahıslar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine şahıslarda V.Ç. adlı kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Muhammet Çevik’i sırtından vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde yere düşen Muhammet Çevik’i gören 4 şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet Çevik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında geniş çaplı inceleme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan A.Y., C.D., İ.A. ve V.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorguları tamamlanan şahıslar Gebze Adliyesine sevk edildi.
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