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Anne ve oğlu ve hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gelmekte olan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Anne ve oğlu ve hayatını kaybetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gelmekte olan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:26
Anne ve oğlu ve hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı yolu Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Fatih Aşık (39) idaresindeki 02 EE 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte eşi Fatma Polat Aşık (41) çocukları Yusuf Mirza (13), Zeynep Beyza (10) ve Elif Zümra (3) ile Zeynep Polat (35) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, anne ve 12 yaşındaki oğlu Yusuf Mirza tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ilk müdahalelerin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Anne OğulKaza
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