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Anne kıza suçüstü

Malatya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Anne kıza suçüstü

Malatya Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:34
Anne kıza suçüstü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez durdurduğu yolcu otobüsünde, uyuşturucu ticareti yapan anne ve kızını bellerine sardıkları uyuşturucu ile birlikte yakaladı.  Kale ilçesinde durdurulan otobüste Bellerine Sardıkları 8,5 kilo toz esrar ile yakalanan anne ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu tacirleri son yıllarda kadınları sevkiyatta kullanıyor. Sevkiyatta özellikle kilolu kadınları tercih eden uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi Malatya'da çökertildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kale ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

KİLOLU KADINLARI UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA KULLANIYORLAR

Yaralama suçundan aranan kadının üst aramasında, beline sarılı vaziyette toplam 6 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Kadının annesinin de aynı otobüste olduğu anlaşıldı. Annenin üst aramasında da yine aynı yöntemle saklanmış vaziyette 2,5 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu İstanbul'a götürdükleri tespit edilen Emine. S. ve  Zeliha.B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Anne kız çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan uyuşturucu tacirlerinin sevkiyatta daha çok kilolu kadınları kullandığı tespit edilirken, tacirlerin bu yeni yöntemi başlamadan Malatya polisi tarafından çökertildi.

Öte yandan Narko tim ekipleri tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bin 455 ecstasy hap ele geçirilirken,  Battalgazi ilçesinde yapılan bir diğer yol uygulamasında 125 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar ile uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M. K. , E. B. , V. Ö. , E. G. İsimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 1455 adet ecstasy hap ile yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu TacirleriOperasyonMalatya
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