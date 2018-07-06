Anne kız uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce Kale ilçesinde yapılan yol uygulamaları esnasında, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen bir kadının üzeri arandı. Yapılan kimlik kontrolünde yaralama suçundan aranma kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst aramasında, beline sarılı vaziyette toplam 6 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Kadının annesinin de aynı otobüste olduğu tespit edildi. Annenin üst aramasında da aynı yöntemle saklanmış vaziyette 2,5 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Istanbul'a götürdükleri tespit edilen E.S. ve Z.B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Anne kız çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.