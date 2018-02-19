Almanya’da Diyanet’e ait araç yandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) ait bir araç yandı.

Berlin’in Schöneberg semtinde bulunan York Caddesi’nde DİTİB’e ait bir minibüs yandı. Bir görgü tanığının yangını fark edip polise haber vermesiyle birlikte yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, DİTİB’e ait aracın tamamen yanmasına engel olamadı. Minibüsün önüne park edilmiş diğer bir araç da yangından zarar gördü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını açıkladı.