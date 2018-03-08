Aliağa polisinden kadınlara çiçek

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle sorumluluk bölgelerindeki kadınlara çiçek dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, eşi Özlem Uğurtaş ile birlikte kadın emniyet personelini makamında ağırladı. Özlem Uğurtaş kadın polis memurlarına çiçek verdi.

“Kadınlar bizim baş tacımızdır” diyen Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, “İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak adli işlemlerin yanında idari olarak da, vatandaşlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Her vatandaşımızın değerli olması sebebiyle, onlara önem verdiğimizi göstermek için, böyle bir etkinlik düzenledik. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Baş tacı kadınlarımıza da sonsuz kere minnettarız” dedi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde yoldan geçen kadınlara çiçek sundular.