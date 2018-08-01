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Alevler evlere zarar verdi

Yeşilyurt ilçesinde bir bahçede çıkan yangın korkuttu. Bahçedeki hurdalıkların ve odunların tutuşması ile kısa sürede etrafa dağılan alevler iki eve sıçradı. Yangın da iki evin zarar gördüğü belirtiliyor.

Alevler evlere zarar verdi

Yeşilyurt ilçesinde bir bahçede çıkan yangın korkuttu. Bahçedeki hurdalıkların ve odunların tutuşması ile kısa sürede etrafa dağılan alevler iki eve sıçradı. Yangın da iki evin zarar gördüğü belirtiliyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:54
Alevler evlere zarar verdi

Yeşilyurt ilçesinde bir bahçede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. Çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangında sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İlçe belediyelerinden de su tankerlerinin takviye geldiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin elinden hafif yaralandığı öğrenildi.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ev sahibi Mustafa Şükrü Tümer, evde uyuduğu sırada yangının çıktığını ve olayda iki katlı evleri ile tek katlı bir evin zarar gördüğünü söyledi.

Söndürme çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Yangına 9 itfaiye aracı ve 21 personelle müdahale ettik ve kontrol altına aldık. Bizi sevindiren taraf yangında hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamamasıdır. Vatandaşlarımızın çevrelerinde ruhsatsız, evlerin arasında çöp yığınları ve atık malzeme toplayanları zabıtaya, daire başkanlığımıza ihbar etmelerini istiyoruz" dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYEŞİLYURT İLÇESİYangınMustafa şükrü TümerHanifi Acar
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