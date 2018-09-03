Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı

OTELE SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ

İnönü Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda K.Y. (34) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.Ağır yaralanan şahıs bölgede bulunan bir otele sığınarak yardım istedi.Otel güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan K.Y. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri K.Y.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. soruşturma sürüyor. busabahmalatya.com