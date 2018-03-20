AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI: 1 ÖLÜ

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O., A.O. ve C.O., henüz bilinmeyen bir nedenle dayıları Sadık Alpdoğan (43) ile tartışmaya başladı. Sadık Alpdoğan’ın 17 yaşındaki oğlu Hasan Alpdoğan’ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada çıkan arbedede Sadık Alpdoğan ve oğlu Hasan Alpdoğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne ve buradan da Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Hastanede yapılan müdahalede Sadık Alpdoğan hayatını kaybederken, oğlu Hasan Alpdoğan’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlılar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com