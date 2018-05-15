AK Parti'li Başkanvekili Siraç Bingöl Ataş hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ’a gitmekte olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş ve Bingöl’ün cenazeleri Darende Hulisi Eendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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