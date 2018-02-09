Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Afyonkarahisar’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir grubun minibüs durağındaki şoförlere pompalı tüfeklerle saldırması sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay Afyonkarahisar Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uydukent Minibüs...

Afyonkarahisar’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir grubun minibüs durağındaki şoförlere pompalı tüfeklerle saldırması sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay Afyonkarahisar Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uydukent Minibüs...

09 Şubat 2018 Cuma 19:25
Afyonkarahisar’da silahlı çatışma: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir grubun minibüs durağındaki şoförlere pompalı tüfeklerle saldırması sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay Afyonkarahisar Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uydukent Minibüs Durağı’na gelen bir gurup, Osman Bulaş ile görüşmek istediğini söyleyerek dışarıya çağırdı. Bunun üzerine dışarıya çıkan Osman Bulaş, durağa gelen Hamza Şekerci ile beraberindekilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup içindekiler araç içerisinde hazır bulunan pompalı silahlarla Osman Bulaş ve durak içerisindeki şoförlere ateş açıldı. Osman Bulaş’ın da silahla karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sonrası, Osman Bulaş ve Hamza Şekerci yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay sonrası durağın camları kırılırken, çok sayıda fişek kovanlarına rastlandı.

Minibüs durağında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle mahallede minibüs seferleri aksarken, olay bölgesine çok sayıda polis gönderildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş’te terör operasyonu
Erciş’te terör operasyonu
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim