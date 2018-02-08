Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çayırbağ kasabasında iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Çayırbağ kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kasabada iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki gurup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada Mustafa Şenol (25), Hüseyin Karataş (48) ve Sercan Toğuşlu (18) yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Şenol, yakınlarının kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirilirken burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şenol’un ölüm haberini alan yakınları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gelirken, burada kavganın tekrar başladığı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle bastırıldığı öğrenildi.

Diğer yaralı Hüseyin Karataş ve Sercan Toğuşlu’nun tedavisinin sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili Çayırbağ kasabasında geniş çaplı önlem alındı.