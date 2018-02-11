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Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrin’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.Zeytin Dalı Harekatı’nın 23’üncü gününde devam ederken, Kilis’in...

Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrin’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.Zeytin Dalı Harekatı’nın 23’üncü gününde devam ederken, Kilis’in...

11 Şubat 2018 Pazar 13:43
Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrin’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini sabahın erkan saatlerinden itibaren vurmaya devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 23’üncü gününde devam ederken, Kilis’in sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA’lar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılanıyor.
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