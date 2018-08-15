Afganistan uyruklu göçmenler SINIR DIŞI EDİLDİ

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, bir haftada yaptığı çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

“13 Ağustos 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 312 umuma açık iş yerinde 183 Jandarma personelinin katılımıyla ‘Müşterek Türkiye Duman 2’ faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında 20 paket kaçak sigara 7 bin 600 adet makaron sigara ve 69,580 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde 10 Ağustos 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 84 uygulama noktasında 242 Jandarma personelinin katılımıyla Yabancılara Yönelik Huzur Uygulaması faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında 77 umuma açık iş yeri ve 2 bin 795 şahıs sorgusu yapılmıştır. İcra edilen faaliyetler neticesinde 1 aranan şahıs yakalanmış, trafik kurallarına uymayan 36 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edilmiştir.

27 BİN KİŞİ SORGULANDI

Toplam 27 bin 710 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 47 aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 7 – 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 252 araç kontrol edilmiştir. Trafik kurallarına uymayan 255 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 78 araç trafikten men edilmiş, 20 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak her türlü suç unsurlarıyla etkin mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.” busabahmalatya.com