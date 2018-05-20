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Adıyaman Malatya Karayolunda kaza...

Adıyaman’ın Gölbaşı Malatya karayolu 22. kilometresinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 

Adıyaman Malatya Karayolunda kaza...

Adıyaman’ın Gölbaşı Malatya karayolu 22. kilometresinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 

20 Mayıs 2018 Pazar 10:53
Adıyaman Malatya Karayolunda kaza...

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Naim Koreli idaresindeki 23 LE 017 plakalı otomobil Gölbaşı ilçesinde 22 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 
Kazada otomobilde bulunan sürücü Naim Koreli ile Zülfü Turan, Mehmet Çakmak ve Mehmet Hıdır Özdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAdıyamanKazaYaralı
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