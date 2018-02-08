Adana’da tarihi eser operasyonu

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir kişinin evine ve arabasına düzenlenen operasyonda 17 adet bakır ve bronz sikke, 2 adet bronz yüzük, 1 adet bronz haç figürü ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ekipler, Aladağ ilçesinde ikamet eden T.Ş. isimli şahsın evine ve aracına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şahsın evinde ve aracında toplam 17 adet bakır ve bronz sikke, 2 adet bronz yüzük, 1 adet bronz haç figürü ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.