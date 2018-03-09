99 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 27 Şubat–6 Mart 2018 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerde, iki ayrı olayda 10 gram toz esrar maddesi ve 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde 28 Şubat 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yeşilyurt 1’inci ve 2’nci Organize Sanayi Bölgeleri giriş ve çıkışlarında 5 Jandarma trafik timi ve 4 Jandarma asayiş timinin katılımıyla “İşçi Servis Araçları Kontrolü Uygulaması” faaliyeti icra edildi. Faaliyet kapsamında 150 işçi servis aracı kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 23 servis aracı sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 13 işçi servis aracı trafikten men edildi.

14 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2 Mart 2018 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 27 uygulama noktasında 293 Jandarma personelinin katılımıyla “Müşterek Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-8” faaliyeti icra edildi. Faaliyet kapsamında 151 umuma açık iş yeri ve 941 araç kontrol edildi, 3 bin 669 şahsın sorgusu yapıldı. İcra edilen faaliyetler neticesinde 7 aranan şahıs yakalandı, trafik kurallarına uymayan 29 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 14 araç trafikten men edildi.

22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Ayrıca toplam 22 bin 81 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 99 aranan şahıs yakalandı.

Trafik timleri tarafından 27 Şubat – 6 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 6 bin 724 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 352 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 80 araç trafikten men edildi, 84 okul servis aracı ve 43 işçi servis aracı kontrol edildi. (Bülten) busabahmalatya.com