Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. 6 ayrı soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Adana, Diyarbakır, Bingöl, Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon da 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.busabahmalatya.com