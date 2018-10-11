9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde sorumluluk bölgemizde ikamet eden bir şahsın evinde çok sayıda silah olduğu ve silah satışı gerçekleştirdiği bilgisinin netleştirilmesi üzerine; Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu ikamete yapılan operasyon kapsamında, ikamet içerisinde yapılan aramada 2 adet tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce7 Ekim 2018 günü yapılan çalışmalarda çeşitli markalarda 4 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirilmiştir.Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 9 adet farklı marka ve çaplarda ruhsatsız silah ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadeleri kaydedildi. (Haber Merkezi)