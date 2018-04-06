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84 sanıklı FETÖ/PDY davası

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 14’ü firari 84 sanığın yargılanmasına...

84 sanıklı FETÖ/PDY davası

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 14’ü firari 84 sanığın yargılanmasına...

06 Nisan 2018 Cuma 21:12
84 sanıklı FETÖ/PDY davası

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 14’ü firari 84 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6’sı tutuklu sanık, sabah saatlerinde cezaevi araçları ile Zonguldak Adliyesine getirildi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 63 sanık 2’nci kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada örgütün ildeki "mütevelli heyeti"nde oldukları iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanan 7’si tutuklu 63 sanık ve avukatları katıldı.

Sanıkların dinlenildiği davada sanıklardan Necati Yılmaz, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek "Silahlı veya silahsız terör örgütüne üye olmadım. Ben muhafazakar bir insanım. Cemaat denilen yapının içerisine faydalı olabilmek için girdim. 17/25 Aralık operasyonlarından sonra cemaate uzak durmaya çalıştım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleri gördüm. Darbe girişiminden sonra ben şehir dışındaydım. Hakkımda yakalama kararı çıktıktan sonra ortamın düzelmesini bekledim. Bu sırada İstanbul’da saklanıyordum. Gözaltına alınanların işkence gördüklerini, ağır baskı altında kaldıklarını sosyal medyadan okuyunca korktum. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.S.’nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.
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