8 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında ByLock kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.( busabahmalatya.com )