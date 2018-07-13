Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90912
ALTIN
193.932
DOLAR
4.8554
STERLİN
6.3470
EURO
5.6424

8 İLDE FETÖ OPERASYONU

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 8 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8 İLDE FETÖ OPERASYONU

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 8 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:46
8 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında ByLock kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.( busabahmalatya.com )

İHA

Son Güncelleme: 13.07.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
IstanbulMalatyaYalavoHatayMardinKocaeliEskişehirBank AsyaElazığ Iş Adamları DerneğiOperasyonElazığFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
MALATYALI ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI
MALATYALI ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI
Cenazesi otopsi için Malatya'da
Cenazesi otopsi için Malatya'da
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim