Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:49
72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan KOM Şube Müdürlüğü ile Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda Kocaeli’de bir akaryakıt dağıtım firmasında ve bir akaryakıt istasyonunda şüphelilerden bazılarının suçüstü yakalandıkları öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 101 Erzincan da ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde operasyon yapılan şirketlerce ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntem ile 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu
 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 
 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 
Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı
Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim