Adliyeye sevk edilenler arasında yer alan eski Kastamonu Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Manisa, Afyonkarahisar, Bursa, Samsun, Erzincan ve Kayseri’de içlerinde iş adamı, esnaf, doktor ve memurlarında bulunduğu adreslere operasyon gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda 36 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden eski Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü Sedat E., SEGBİS sistemiyle ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden M.A., E.V., E.B., A.T., Z.A. ve Bursa’dan SEGBİS sistemiyle ifadesi alınan H.D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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