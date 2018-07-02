Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96993
ALTIN
185.574
DOLAR
4.6252
STERLİN
6.0691
EURO
5.3832

7 kişi adliyeye sevk edildi

Kastamonu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında gözaltına alınan 36 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

7 kişi adliyeye sevk edildi

Kastamonu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında gözaltına alınan 36 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:43
7 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilenler arasında yer alan eski Kastamonu Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Manisa, Afyonkarahisar, Bursa, Samsun, Erzincan ve Kayseri’de içlerinde iş adamı, esnaf, doktor ve memurlarında bulunduğu adreslere operasyon gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda 36 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden eski Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü Sedat E., SEGBİS sistemiyle ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden M.A., E.V., E.B., A.T., Z.A. ve Bursa’dan SEGBİS sistemiyle ifadesi alınan H.D., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatyaGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
420 kilo tütüne el konuldu
420 kilo tütüne el konuldu
FETÖ'ye bir darbe daha
FETÖ'ye bir darbe daha
FETÖ'den aranan 1 kişi jandarmaya yakalandı
FETÖ'den aranan 1 kişi jandarmaya yakalandı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim