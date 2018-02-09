Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak...

60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak...

09 Şubat 2018 Cuma 19:20
60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan 33 yaşındaki Yüksel Baki’nin cansız bedeni, gün boyunca denizde arama tarama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından kuma saplanan otomobilinin altında bulundu.

Dün gece saatlerinde denize uçtuğu tahmin edilen otomobil, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilmiş, olay jandarma ekiplerine bildirilmişti. Denize tamamen batmış halde bulunan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Yüksel Baki’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciş’te terör operasyonu
Erciş’te terör operasyonu
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Yolcuların gözü önünde şoföre kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim