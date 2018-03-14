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6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Malatya'da polis, sokak satıcılarına göz açtırmıyor . Yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı .

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Malatya'da polis, sokak satıcılarına göz açtırmıyor . Yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı .

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 13:44
6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,  sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahsı yakalayarak  gözaltına aldı.

Yakalan bu şahıslardan 1 adet av tüfeği, 3 paket halinde 3,5 gr. esrar maddesi, 31 adet reçeteye tabi hap ve toplam 201 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.Ö.K. , A. A. ve Y. E.  tutuklanarak cezaevine gönderildi.  (busabahmalatya.com)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Polis OperasyonSokak SatıcılarıMalatya İl Emniyet MüdürlüğüBusabah
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