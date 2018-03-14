6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan 3 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalan bu şahıslardan 1 adet av tüfeği, 3 paket halinde 3,5 gr. esrar maddesi, 31 adet reçeteye tabi hap ve toplam 201 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.Ö.K. , A. A. ve Y. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (busabahmalatya.com)
İHA