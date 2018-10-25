6 şüpheli yakalandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son dönemde yapılan çalışmalar neticesi gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 21 bin 140 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 385 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 300 adet gümrük kaçağı nargile folyosu, 78 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 62 adet gümrük kaçağı nargile tütünü (toplam 7 bin 300 gram), 20 adet gümrük kaçağı pipo tütünü (toplam 830 gram), 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş; operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.