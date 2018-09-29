58 kaçak şahıs 2 minibüsün içinden çıktı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce, 24 Eylül 2018 günü ilimiz Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan, Van ve Diyarbakır illerinden gelen 2 minibüs içerisinde kaçak yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen 16 Pakistan uyruklu, 42 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 şahıs ile 4 araç şoförü yakalanmış, 58 yabancı uyruklu şahsa 5682 Pasaport Kanununa Muhalefetten yasal işlem yapılarak, İl Göç İdaresine teslim edilmiştir.

ŞOFÖRLERE ADLİ KONTROL

Göçmen Kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 şahıs ise işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.”