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53 ŞÜPHELİDEN 42’Sİ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

53 ŞÜPHELİDEN 42’Sİ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 14:08
53 ŞÜPHELİDEN 42’Sİ GÖZALTINA ALINDI


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.


Bunun üzerine polis eş zamanlı olarak iki farklı operasyonundan birini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman’da yapıldı.


Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 09.03.2018 17:39
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BUSABAH GAZETESİ53 şüpheliFetö
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