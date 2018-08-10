5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, jandarma birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün, Van’ın Gürpınar ilçesinde 2, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 ve Şemdinli’de 1 terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ EMRE YILMAZ’IN İNTİKAMI ALINDI

Hakkari Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan ve bir polisin şehit olmasına neden olan EYP’li saldırının failleri olduğu tespit edildi. busabahmalatya.com