Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92611
ALTIN
247.901
DOLAR
6.4481
STERLİN
8.3964
EURO
7.4875

5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde son 1 hafta içinde 13 ölü, 13 sağ, 9 teslim olmak üzere toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’sinin ise sözde üst düzey yönetici olduğunu açıkladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde son 1 hafta içinde 13 ölü, 13 sağ, 9 teslim olmak üzere toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’sinin ise sözde üst düzey yönetici olduğunu açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 11:32
5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 283 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 445 terör (PKK/KCK 145, Sol 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), 4 bin 307 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 853 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin sözde Dersim saha sorumlusu olan ve kırmızı kategoride aranan Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan; gri kategoride aranan, Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir Hakkari’de ölü olarak, gri kategoride aranan Nurettin Canan Hakkari’de sağ olarak adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 (13 ölü, 13 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Terörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Silahla yaraladıkları kişiyi kaçırmaya çalışan şahıslar yakalandı
Silahla yaraladıkları kişiyi kaçırmaya çalışan şahıslar yakalandı
Gasp şüphelisi yakalandı
Gasp şüphelisi yakalandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim