5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 283 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 445 terör (PKK/KCK 145, Sol 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), 4 bin 307 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 853 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin sözde Dersim saha sorumlusu olan ve kırmızı kategoride aranan Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan; gri kategoride aranan, Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir Hakkari’de ölü olarak, gri kategoride aranan Nurettin Canan Hakkari’de sağ olarak adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 (13 ölü, 13 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. busabahmalatya.com