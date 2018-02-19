5 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya olmak üzere 44 ilde, ‘vali ve vali yardımcısı’ isimlerini kullanarak kentteki iş adamlarını dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren polis ekipleri, Çorum merkezli çalışan suç örgütü üyelerinden M.A.M., C.A., T.Y., U.D.’yi İstanbul’da, A.Ü. ve K.Y. isimli kadını Ankara’da ve E.T.’yi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 2’si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 zanlı mahkemeye çıkarken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. serbest kalırken, T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SAYIN VALİM GÖRÜŞECEK"

Dolandırıcıların çeşitli illerde kendilerini vali olarak tanıtıp firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladığı tespit edildi.

Zanlıların, işadamlarına önce o ilin vali özel kaleminin ismini kullanarak, 'Sayın valimiz sizinle görüşecek' deyip, direkt görüşme yaptıkları, banka hesap numarası verdikleri işadamından para topladıkları belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle çalıştığı 44 ilde 100 üzerindeki olayda 1 milyonluk vurgun yaptığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi.