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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 44 ilde kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesiyle iş adamlarını 1 milyonun üzerinde dolandıran suç örgütü üyesi 7 kişiden 5’i tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 44 ilde kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesiyle iş adamlarını 1 milyonun üzerinde dolandıran suç örgütü üyesi 7 kişiden 5’i tutuklandı.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:03
5 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya olmak üzere 44 ilde, ‘vali ve vali yardımcısı’ isimlerini kullanarak kentteki iş adamlarını dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren polis ekipleri, Çorum merkezli çalışan suç örgütü üyelerinden M.A.M., C.A., T.Y., U.D.’yi İstanbul’da, A.Ü. ve K.Y. isimli kadını Ankara’da ve E.T.’yi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 2’si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 zanlı mahkemeye çıkarken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. serbest kalırken, T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SAYIN VALİM GÖRÜŞECEK"

Dolandırıcıların çeşitli illerde kendilerini vali olarak tanıtıp firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladığı tespit edildi.

Zanlıların, işadamlarına önce o ilin vali özel kaleminin ismini kullanarak, 'Sayın valimiz sizinle görüşecek' deyip, direkt görüşme yaptıkları, banka hesap numarası verdikleri işadamından para topladıkları belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle çalıştığı 44 ilde 100 üzerindeki olayda 1 milyonluk vurgun yaptığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi. 

İHA

Son Güncelleme: 19.02.2018 12:06
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