5 ilde 4 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imam'larıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Karaman merkezli Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin muvazzaf asker, 1'inin emekli astsubay, diğerinin de askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. busabahmalatya.com