5 bin sürücüye ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2018 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’nin ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 56 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 1 şahıs tutuklanmış, 25 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 25 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 5 şahıs firari olarak aranmaktadır.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Ayrıca FETÖ/PDY’ye yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 7 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 1 şahıs tutuklanmış, 5 şüpheli talimat iline teslim edilmiş, 1 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

DHKP/C ve MLKP Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 3 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 2 şahıs ise savcılıkça serbest bırakılmıştır.

Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında PKK/KCK’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alınmış şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

282 LİTRE BOĞMA RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 11 bin 230 adet muhtelif markalarda sahte ilaç, bin 600 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 71 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 838 paket kaçak sigara, 132 kg nargile tütünü ve 282 litre boğma rakı ele geçirilmiştir.

Göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, yakalanan 57 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (Tarihi Eser Kaçakçılığı) 1 şahıs gözaltına alınmış, şahıslardan 3 adet sikke 26 adet obje ele geçirilmiştir.

22 ŞAHIS TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) 1 Eylül 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde toplam 36 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda 61 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 40 şahıs hakkında (TCK’nın188/3.) 21 şahıs hakkında TCK’nın 191. maddesi kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen 22 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulamış 33 şahıs ise savcılık talimatı ile şube müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu 8 bin 428 gr. kubar esrar, 2 gr. toz esrar, 148,60 gr. sentetik kannabinoid, 34 gr. metanfetamin, 971 adet kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirilmiştir.

61 BİN KİŞİNİN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 61 bin 88 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 163 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 41 ruhsatsız tabanca, 28kurusıkı tabanca, 44 av tüfeği,26 adet av tüfeği kartuşu, 550 adet çeşitli çaplarda fişek, 830 adet uyuşturucu hap, 1 kg 815 gr uyuşturucu madde, 100 TL sahte para, 31kesici alet ele geçirilmiş ve 12 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

Ayrıca 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 1 iş yerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 5 bin 942 TL idari para cezası uygulanmıştır.

11 BİN TL CEZA

Yasa Dışı Bahisle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet tombala makinası, 1 adet paramatik cihazına el konulmuş, tombala oynatan işyerlerine yapılan baskınlarda 45 şahsa işlem yapılarak şahıslara toplamda 11 bin 655 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Güven timlerimizce yapılan çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda tarihi eser değere bulunan 1 adet metal yüzük, 1 adet ok başı, 1 adet değerli taş, 26 adet tarihi para ele geçirilerek şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 58 bin 957 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 5 bin 429 araç sürücüsü ve 8 bin 90 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 441 bin 844 TL cezai işlem uygulanmış, 118 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 938 araç trafikten men edilmiştir, 53 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, 112 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.”