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46 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde son 1 hafta içinde 26 ölü, 8 sağ, 12 teslim olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4’ü ise sözde üst düzey yönetici.

46 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde son 1 hafta içinde 26 ölü, 8 sağ, 12 teslim olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4’ü ise sözde üst düzey yönetici.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 290 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 286 Terör (PKK/KCK 104, Sol 8, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153), 3 bin 273 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan; yeşil kategoride aranan; Haki (K) Deniz Yüksel Diyarbakır’da ölü olarak, gri kategoride aranan; Leheng Dersim-Adil (K) Merdan Rüştü Ovalıoğlu Şırnak’ta teslim olarak, Baran Dersim (K) Cihan Gerçek (MLKP) Tunceli’de ölü olarak, sözde yönetici olan Mazlum Pling (K) Abdülhamit Özbahçeci adlı teröristlerin de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 ölü, 8 sağ/yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TeröristEtkisiz
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