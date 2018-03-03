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43 KİŞİ ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ

Malatya’da daha huzurlu ve güvenli bir ortam için İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu adli işlemler neticesinde hüküm verilen 43 kişi, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü yakalandı.

43 KİŞİ ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ

Malatya’da daha huzurlu ve güvenli bir ortam için İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu adli işlemler neticesinde hüküm verilen 43 kişi, işledikleri çeşitli suçlardan ötürü yakalandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Mart 2018 Cumartesi 13:24
43 KİŞİ ADLİ MERCİLERE TESLİM EDİLDİ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişinin 19-25 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, yakalanan bazı şahısların işledikleri suçlar ve hükümleri şöyle:

“Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.M. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

SİLAHLA YAĞMA SUÇU…

Silahla yağma suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 2 yıl 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimlişahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Tehdit suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Nitelikli yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”(Haber Merkezi) - Busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 03.03.2018 13:58
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