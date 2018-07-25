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40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada bin 898 operasyon yapıldığı belirtilerek, sürdürülen operasyonlar neticesinde aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt'ün de aralarında bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada bin 898 operasyon yapıldığı belirtilerek, sürdürülen operasyonlar neticesinde aralarında terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt'ün de aralarında bulunduğu toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:17
40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca son bir haftada bin 898 operasyon yapıldı. Sürdürülen operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen terörden 439 terörist, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 326 ve 118 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 883 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride bulunan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu toplam 26'sı ölü, 6'sı sağ ve 8'i teslim toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan yapılan operasyonlar neticesinde; 3 ilde 3 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 

İHA

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TeröristEtkisiz Hâle GetirildiPöhJöh
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