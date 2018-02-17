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4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu

Adana’da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu

Adana’da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:26
4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu

Adana’da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı. Zanlının, güvenlik gerekçesiyle Niğde cezaevine nakledildiği, burada da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, sosyal medyada tecavüzcü Sedat K’nin cezeevinde öldürüldüğü, tecavüz mağduru küçük kızın da öldüğü söylentileri yayılmıştı. Bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Küçük kızın taburcu olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ailesine ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı, ailenin de Hatay’ın İskenderun ilçesine döndükleri öğrenildi.
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