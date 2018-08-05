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4 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.

4 kişi yaralandı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:07
4 kişi yaralandı

Kaza, Fahri Kayhan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan İ.Y. (46) idaresindeki 44 LV 268 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada İ.Y., E.Y. (81), C.Y. (84) ile E.Y. (84) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYaralıSürücüDireksiyon
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