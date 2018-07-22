4 aydır aranan genç ölü bulundu

Geçtiğimiz mart ayında Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayı’nın içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti

4 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni Tohma Irmağı’nda vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların Tohma Irmağı içerisinde kayaların arasına sıkışmış cesedi fark etmesi ile olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve su altı dalgıçları çağrıldı. Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci’nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. busabahmalatya.com