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4 aydır aranan genç ölü bulundu

Malatya’da 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci ölü olarak bulundu. Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti.

4 aydır aranan genç ölü bulundu

Malatya’da 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci ölü olarak bulundu. Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:35
4 aydır aranan genç ölü bulundu

Geçtiğimiz mart ayında Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesi’nde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayı’nın içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti

4 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni Tohma Irmağı’nda vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların Tohma Irmağı içerisinde kayaların arasına sıkışmış cesedi fark etmesi ile olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve su altı dalgıçları çağrıldı. Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci’nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.07.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
Hamit KelleciSelimcan KelleciKayıpMalatya
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