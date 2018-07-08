36 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21'i ölü, 4'ü sağ ve 11'i teslim olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21'i ölü, 4'ü sağ ve 11'i teslim olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.