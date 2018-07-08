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36 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanlığı son bir haftada yurt genelinde toplam 36 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

36 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanlığı son bir haftada yurt genelinde toplam 36 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:37
36 terörist etkisiz hâle getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21'i ölü, 4'ü sağ ve 11'i teslim olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde  etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21'i ölü, 4'ü sağ ve 11'i teslim olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.07.2018 10:40
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Etkisiz Hâle Getirildi36 Terörist
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