34 kişi FETÖ’den tutuklandı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane illerinde 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FİRARİLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

27 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüphelilerden, 61’i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslardan, etkin pişmanlıktan faydalanan 14 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 22’si muvazzaf 34 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar olan 10 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.