Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94542
ALTIN
190.780
DOLAR
4.7343
STERLİN
6.2885
EURO
5.5567

34 kişi FETÖ’den tutuklandı

Kocaeli merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 16 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

34 kişi FETÖ’den tutuklandı

Kocaeli merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 16 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:22
34 kişi FETÖ’den tutuklandı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane illerinde 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FİRARİLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

27 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüphelilerden, 61’i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslardan, etkin pişmanlıktan faydalanan 14 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 22’si muvazzaf 34 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar olan 10 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor. 

İHA

Son Güncelleme: 11.07.2018 10:29
Anahtar Kelimeler:
MalatyaTutuklanmaFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Yangına Sebep Olabilir
Dikkat! Yangına Sebep Olabilir
Malatya-Gaziantep yolunda mıcır kabusu
Malatya-Gaziantep yolunda mıcır kabusu
Çarparak öldürdü, jandarmaya teslim oldu
Çarparak öldürdü, jandarmaya teslim oldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim