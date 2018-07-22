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34 asker FETÖ'den adliyede

Malatya merkezli 13 il de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 1 yüzbaşı, 41 astsubay rütbelerinde olan ve Hava Kuvvetlerinde görevli bulunan şüpheli askeri personelin adreslerine yönelik 17 Temmuz 2018 günü saat 07.00’de eşzamanlı olarak operasyon yapılmış, bu kapsamda 34 astsubay rütbesinde bulunan askeri personel gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 rütbeli personel adliyeye sevk edildi.

34 asker FETÖ'den adliyede

Malatya merkezli 13 il de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 1 yüzbaşı, 41 astsubay rütbelerinde olan ve Hava Kuvvetlerinde görevli bulunan şüpheli askeri personelin adreslerine yönelik 17 Temmuz 2018 günü saat 07.00’de eşzamanlı olarak operasyon yapılmış, bu kapsamda 34 astsubay rütbesinde bulunan askeri personel gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 rütbeli personel adliyeye sevk edildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:43
34 asker FETÖ'den adliyede

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin TSK mensuplarının mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlamalarına yönelik yapılan çalışma neticesinde Malatya ilimiz ile birlikte Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya, Elazığ, illerinde içlerinde 1 yüzbaşı, 41 astsubay rütbelerinde olan Hava Kuvvetlerinde görevli bulunan şüpheli askeri personelin adreslerine yönelik 17 Temmuz 2018 günü saat 07.00’de eşzamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 34 astsubay rütbesinde bulunan askeri personel gözaltına alınmıştır” denildi. busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatyaAdliyeAskerAstsubayGözaltı
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