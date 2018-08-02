33 motorlu bisiklet ve motosiklet trafikten men edildi

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılı ‘Yol Güvenliği Küresel Durum Raporunda’ dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49’unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların oluşturduğu, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kask kullanmamaktan kaynaklı kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtilmektedir.

YAKALANMA RİSKİ DUYGUSUNUN ARTTIRILMASI AMACIYLA…

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik birimlerimizce, yaşanılan bu olumsuzlukların önlenmesi, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla; 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde, kontrol programı doğrultusunda, bölge ve şehir içi trafik birimlerince, ‘Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge’ye uygun olarak ‘motorlu bisiklet ve motosikletlere’ yönelik seyir halinde, sabit ve ihbarlı olarak özel denetim yapılmış olup; ilimiz genelinde yapılan bu denetimlere 26 ekip ve 45 personel katılmış, denetimlerde 213 motorlu bisiklet ve motosiklet kontrol edilmiş, 168 motorlu bisiklet ve motosiklete çeşitli kural ihlallerinden dolayı 93 bin 908 TL idari para cezası uygulanmış ve 33 motorlu bisiklet ve motosiklet trafikten men edilmiştir.'