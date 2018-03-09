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3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4’üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Hamdibey mahallesi Hüseyin Onan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Annesi Şengül Karataş evde temizlik yaptığı sırada...

3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4’üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Hamdibey mahallesi Hüseyin Onan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Annesi Şengül Karataş evde temizlik yaptığı sırada...

09 Mart 2018 Cuma 15:39
3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4’üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamdibey mahallesi Hüseyin Onan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Annesi Şengül Karataş evde temizlik yaptığı sırada oyun oynayan 3 yaşındaki Ahmet Yağız, açık kalan balkondan aşağı düştü. Komşularının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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