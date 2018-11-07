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3 gündür haber alınamıyordu...

Malatya'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hatice Şahin isimli bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

3 gündür haber alınamıyordu...

Malatya'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hatice Şahin isimli bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:17
3 gündür haber alınamıyordu...

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Bayram Mahallesi Galip Demirel Sokak’ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hatice Şahin'den (50) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık talimatı ile balkondan girdikleri evde Hatice Şahin'i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hatice Şahinölü
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