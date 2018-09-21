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3 bin kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

Türkiye’de 2013 yılında uygulamaya başlanan elektronik izleme sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 40 bin sanık, hükümlü veya şüpheli anbean takip edildi. 41 uzman personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Birimi’nde şu an FETÖ’cülerin de arasında bulunduğu 3 bin kişi izleniyor.

3 bin kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

Türkiye’de 2013 yılında uygulamaya başlanan elektronik izleme sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 40 bin sanık, hükümlü veya şüpheli anbean takip edildi. 41 uzman personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Birimi’nde şu an FETÖ’cülerin de arasında bulunduğu 3 bin kişi izleniyor.

21 Eylül 2018 Cuma 16:40
3 bin kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

Adalet Bakanlığınca 1 Şubat 2013’den itibaren uygulamaya başlanan elektronik izleme sistemi, sanık, şüpheli veya hükümlülerin elektronik ortamda izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlıyor. Mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde bir yöntem olan elektronik izleme, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Birimi’nde uzman personelce gerçekleştiriliyor. En ileri teknolojiye sahip olan merkez, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Elektronik izleme alanında özel eğitim almış 41 uzman personel, şu anda FETÖ şüphelilerinin de arasında bulunduğu 500’ü terör suçlusu veya şüphelisi toplam 3 bin kişiyi anbean takip ediyor.

Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, yaptığı açıklamada, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen şüpheli, sanık veya hükümlülerin denetimlerinin elektronik yöntemlerle yapılmasını sağladıklarını belirtti. Mutan, bir kişinin elektronik kelepçe ile izlenme kriterlerini ise "kişinin elektronik kelepçe kullanımına uygun, yüksek riskli ve bir kişiye zarar verme ihtimalinin olması" şeklinde sıraladı. 4 çeşit elektronik izleme yöntemi kullandıklarını ifade eden Mutan, "Bunlardan bir tanesi kişinin konutunu terk edip etmediğinin takip edilmesi, bir tanesi kişinin lokasyonunun takip edilmesi. Bir diğeri mağdurun korunması kapsamında kullandığımız ünite. Yani fail ve mağduru aynı anda izleyerek mağduru korumaya yönelik takibin yapılması. Bir diğeri de özellikle evde alkol kullanılıp kullanılmadığının takip edildiği ünite" dedi.iha. busabahmalatya.com

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