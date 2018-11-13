3 bin 545 şahıs sorgulandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma sorumluluk bölgesinde kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için; başta asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca aranma kaydı bulunan şüphelilerin/araçların yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; adli ve mülki makamlarla koordineli olarak 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 09.00-23.00 saatleri arasında ‘Türkiye Huzur ve Güven’ uygulaması icra edildi.

15 ARACA 6 BİN 75 TL CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri Kaçakçılık Timleri, İstihbarat Timleri, Jandarma Trafik Timleri, köpek unsurları, Olay Yeri İnceleme Timleri, TEM unsurları ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla icra edilen uygulama neticesinde 3 bin 545 şahıs, bin 157 araç sorgulanmış, 233 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucu yakalanan 4 aranan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi, 15 araca 6 bin 75 TL cezai müeyyide uygulandı.