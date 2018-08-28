İçişleri Bakanlığı, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, 'Kırmızı' kategoride aranan Barış Öner, 'Gri' kategoride aranan Mehmet Şirin Özen, Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Kaçan ve Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi. busabahmalatya.com