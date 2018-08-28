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26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:08
26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, 'Kırmızı' kategoride aranan Barış Öner, 'Gri' kategoride aranan Mehmet Şirin Özen, Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Kaçan ve Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TeröristEtkisiz
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