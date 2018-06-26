İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Haziran tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 542 operasyonda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664 terör, 2 bin 945 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 52 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 661 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde 12’si ölü, 7’si sağ, 5’i teslim olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

378 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 378 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçle mücadelede 649’u denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 973 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 52 organizatör gözaltına alındı.