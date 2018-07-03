22 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan ve Kanun Hükmündeki Kararla kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında ByLock kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı.

Elazığ merkezli aralarında İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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